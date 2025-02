Lakers vinner i festlig debut for Dončić ... mens marerittet fortsetter i Dallas

HQ

Luka Dončić har fått en god debut for Los Angeles Lakers. Han spilte bare 23 minutter og scoret 14 poeng, 5 returer og 4 assists, noe som er beskjedent av tidenes tredje mestscorende per kamp (28,6 i snitt over 422 ordinære sesongkamper, bare bak Jordan og Chamberlain), men han hadde ikke spilt på nesten to måneder på grunn av skade.

Rivalen Utah Jazz ligger på bunnen av West Conference med bare 12 seire og 40 tap så langt. Det var nesten en plikt for et oppadgående Lakers-lag å vinne i kveld. Lakers ligger nå på fjerdeplass i vest med seks strake seire, selv om det skal bemerkes at de har vært relativt enkle rivaler. De skal møte Utah igjen før All-Star-pausen, og etter det begynner den virkelige utfordringen for Doncic.

Likevel var det en festlig atmosfære på Crypto.com Arena, med fans som jublet for Dončićs navn (han ble annonsert sist, en ære som vanligvis tilfaller LeBron) og til og med fikk gratis skjorter. En helt annen følelse enn i Texas...

Dallas Mavericks mareritt blir verre

Det ser nesten ut som om karmaen slår tilbake mot Dallas Mavericks, etter at de kvittet seg med stjernen sin og byttet ham mot Anthony Davis ... som ble skadet etter én kamp og blir ute i omtrent en måned. I den neste første kampen uten Dončić og uten Davis tapte Mavs på den mest grusomme måten: hjemme, 128-129, mot Sacramento Kings, etter én overtidsperiode.

For å gjøre vondt verre ble Daniel Gafford skadet etter et slag i kneet. Gafford føyer seg inn i rekken av skadde pivoter for Dallas: Davis, Lively og Powell. Alt dette mens fansen protesterte på stadion: deres misnøye er høylytt, tydelig og forståelig.