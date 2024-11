LaLiga-presidenten forklarer hvorfor de ikke avlyste alle kampene etter Valencia-tragedien

HQ

Denne uken har alle idrettskonkurranser i Spania vært preget av tragedien som fortsatt utspiller seg i Valencia: en kaldfront som har etterlatt over 200 omkomne og flere titalls savnede.

Fotballkamper som skulle finne sted i Valencia, fra første- og andredivisjon (LaLiga eSports og LaLiga Hypermotion) samt den lokale Copa del Rey som startet denne uken, ble avlyst. Det gjaldt også Valencia-Real Madrid, to lag som for en kort stund la uenighetene til side for å fokusere på det som virkelig er viktig.

Resten av kampene i landet ble spilt som normalt, og det ble holdt et minutts stillhet for ofrene. Men mange spillere og ledere var ikke enige i dette, deriblant Diego Pablo Simeone fra Atlético de Madrid og Hansi Flick fra FC Barcelona, som mente at alle kampene burde ha blitt avlyst.

Javier Tebas, president i LaLiga, er av en annen oppfatning. "Vi mener at i den forferdelige situasjonen som Spania opplever, er det beste budskapet å ikke stoppe, bortsett fra i de berørte områdene", skrev han på Twitter.

"Det beste budskapet er å være i frontlinjen i jobbene våre, som alle arbeidere i andre sektorer, og gi synlighet, generere ressurser og forklare verden at vi alle må jobbe hardt for å fortsette".

I kommentarfeltet ser det imidlertid ut til at de fleste er uenige, og mener at fotball og idrett er sekundært i forhold til en naturkatastrofe uten sidestykke i Spania og Europa, av et omfang som fortsatt er ukjent, muligens mye verre enn de offisielle tallene som er kjent så langt.