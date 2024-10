Vinícius' budskap til ofrene for DANA ble godt mottatt i Valencia, til tross for langvarig rivalisering

HQ

Vinícius Júnior hadde en tøff uke: Etter Clásico-tapet og tapet av Ballon d'Or mot Rodri, som fikk ham til å avlyse en fest der Nike skulle lansere nye joggesko med hans merkevare, ventet han på Real Madrids neste kamp i LaLiga, som skulle være et besøk i Valencia.

Det var i 2023 på Mestalla, Valencias stadion, hvor Vini ble utsatt for rasistiske fornærmelser, noe som førte til at stadion ble delvis stengt. Av alle stadioner i Spania er Mestalla kanskje den som misliker Vini mest.

Men tirsdag kveld ble plutselig alle fotballsaker en bagatell, da et voldsomt uvær førte til oversvømmelser som ødela flere landsbyer i det sørøstlige Spania, spesielt i Valencia. Dødstallene nærmer seg hundre mennesker, og tusenvis har mistet sine hjem og eiendommer.

Denspanske idrettsverdenen har gått ut for å vise sympati med ofrene, deriblant Real Madrid: De har åpnet en donasjonskampanje med Røde Kors. Og Vinícius Júnior, som var taus etter sin trassige tweet etter Ballon d'Or-tapet, publiserte også en melding på Twitter, der han sendte sine kondolanser.

Vini Jr. beskjed til Valencia ble godt mottatt av Valencia-fansen

Beskjeden har blitt godt mottatt av Valencias fanklubber. "Det som er bra, er bra, det er dumt å benekte det. Jeg vet ikke om det er første gang han gjør det, men Vinis melding overrasket meg, og det verdiger ham", sier Fede Sagreras, president i Valencias fanklubber, til Relevo.

En annen president i Valencias fanklubb, José Pérez fra Libertad VCF, sier at han ikke er overrasket over Vinis budskap fordi "idrettsutøvere, når tiden er inne, pleier å være oppegående", og mener at det som regel er mediene som har skylden for å gi et mer negativt bilde enn det som er realiteten.

Han er heller ikke overrasket over Real Madrids vilje til å hjelpe, for "selv når vi kan ha rivalisering, viser de alltid at de har klasse når tiden er inne".

Real Madrid støttet også Valencia i deres ønske om å avlyse helgens kamp, som offisielt er utsatt til en senere dato.