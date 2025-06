Lamine Yamals modne svar om Ballon d'Or: "Folk har feil konsept"

HQ

Lamine Yamal er en av de fremste kandidatene til Ballon d'Or i år, noe som vil gjøre ham til den yngste noensinne til å vinne den, i en alder av 18 år (men basert på en sesong han spilte som 17-åring). Den unge Barça-stjernen ga i går kveld et intervju med radiostasjonen Cadena Ser i Spania, da han ble spurt om hvem han mener bør vinne prisen, og spesielt om hans potensielle rivalisering med Ousmane Dembélé, den andre spilleren med store vinnersjanser, spesielt etter Champions League-finalen der han leverte to målgivende pasninger.

På spørsmål om hvem han ville stemt på til Ballon d'Or, driblet han: "Jeg ville stemt på hvilken som helst Barça-spiller før Dembelé, fordi jeg er Barça-fan. Hvem som helst". Han legger imidlertid til at "hvis du spør noen fra PSG, vil de si Dembelé, og hvis du spør noen fra Real Madrid, vil de si Kylian Mbappé".

Yamal vet at når det gjelder preferanser for Ballon d'Or, er alt relativt, selv innad i hans eget lag. Når han blir presset til å velge, nekter Yamal likevel å nevne ett navn. "Pedri, Raphinha eller meg selv? Det kommer an på, jeg vet ikke. Jeg ser det annerledes enn andre."

Lamine Yamal mener folk ikke forstår Ballon d'Or

Det eneste han er sikker på, er at valget ikke bør tas på bakgrunn av en enkelt kamp, vel vitende om at Yamal om to dager vil møte Dembélé (i tillegg til Mbappé eller Doué) i en kamp mellom Spania og Frankrike i Nations League. "Folk har feil oppfatning av Ballon d'Or. For meg er ikke Ballon d'Or den som vinner en kamp, det er årets beste spiller", og legger til at hvis han skulle stemme selv, ville han aldri basert avgjørelsen på resultatet av en enkelt kamp.