Nations League-finalen: Slik ser du semifinalene mellom Portugal, Tyskland, Spania og Frankrike

HQ

Etter Champions League-finalen forrige helg burde den ordinære sesongen for klubbene være over nå. I 2025 blir det annerledes, med FIFA Club World Cup som finner sted mellom juni og juli, med 32 klubber fra hele verden. Før det er det imidlertid en spennende landslagspause denne uken. Spennende, i hvert fall for Tyskland, Portugal, Spania og Frankrike, de fire lagene som deltar i "Nations League final four".

Semifinalene starter på onsdag, mellom Tyskland og Portugal, etterfulgt av Spania og Frankrike. På søndag er det så tid for finalen og kampen om tredjeplassen.



Tyskland mot Portugal - 4. juni, 20:00 BST, 21:00 CEST, München fotballarena



Spania mot Frankrike - 5. juni, 20:00 BST, 21:00 CEST, Stuttgart Arena



Kamp om tredjeplassen: 8. juni, 16:00 BST, 15:00 CEST



Finale: 8. juni, kl. 20:00 BST, 21:00 CEST



Alle nasjoner har selvfølgelig noe å gjøre denne uken. Nations League inngår i UEFAs kvalifisering til VM 2026, som begynte i mars for noen grupper, eller i september og november for andre grupper, og som vil omfatte et gruppespill etterfulgt av sluttspill i 2026.

England, for eksempel, skal teste seg selv under den nye treneren Thomas Tuchel mot Andorra og Senegal 7. og 10. juni. Kampene i VM-kvalifiseringen starter fredag 6. juni og avsluttes senest 10. juni.

Slik ser du Nations League- og VM-kvalifiseringskampene

Internasjonale kamper har ofte andre kringkastere enn klubbkamper som Champions League. Her er en liste over hvor du kan se Nations League i Europa (du kan lese hele listen her).



Danmark: Discovery



England Sky



Finland Viasat



Frankrike Tf1/M6/L'Équipe



Tyskland ARD/ZDF/Perform DACH



Hellas Open TV/COSMOTE



Ungarn MTVA/AMC Networks



Italia Rai/Mediaset



Nederland NOS/Ziggo Sport



Norge TV2



Polen TVP/Polsat



Portugal RTP/Sport TV



Republikken Irland Sky/Virgin Media



Spania TVE



Sverige TV4