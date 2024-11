Lando Norris følte seg "ganske nedfor i en uke" etter å ha forspilt sjansene sine i Brasil

HQ

Lando Norris og Max Verstappen har hatt en hard rivalisering denne Formel 1-sesongen, men Verstappen er nå svært nær ved å vinne sin fjerde verdensmestertittel, noe som kan skje i Las Vegas GP denne helgen.

Sesongen startet med den forventede dominansen til Verstappen og Red Bull, men senere i sesongen begynte McLaren og Norris å redusere Verstappens forsprang.

Alt kunne ha endret seg i Brasil for tre uker siden, da Norris vant sprintløpet og reduserte avstanden han hadde til Verstappen til bare 44 poeng ... men endte opp med å bli nummer seks i søndagens løp, mens Verstappen klatret fra P17 til P1, et av de mest imponerende comebackene i F1-historien.

"Dette var nesten et avgjørende øyeblikk for mesterskapet... Det var et avgjørende øyeblikk for mesterskapet. Dørene er nesten lukket" Norris erkjenner på F1s nettsted.

"I en uke var jeg ganske nedtrykt, fordi jeg innså at ting var utenfor min kontroll nå, og ikke nødvendigvis innenfor rekkevidde. Det er en tøff erkjennelse når håpet og troen er så stor. Det var ganske demoraliserende å plutselig få det så mye dårligere."

Men til tross for at han nesten ikke har noen sjanse til å ta igjen den tredobbelte verdensmesteren, har Norris muligheten til å forsvare McLarens første konstruktørtittel siden 1998, med 36 foran Ferrari og 13 foran Verstappens Red Bull. Og alt i alt er han veldig stolt av hvordan sesongen har fungert for ham.

"Jeg har vært veldig fornøyd med hvordan de siste månedene har gått, for å være ærlig. Jeg ville ikke endret på mange ting som har skjedd (...) Jeg er ikke helt fornøyd med hvordan jeg har gjort det, og jeg vet definitivt at jeg må gjøre forbedringer. Men for første gang er jeg trygg på at jeg har det jeg tror jeg trenger for å kjempe om et mesterskap."

"Når du konkurrerer mot førere som er i nærheten av det, som Max, må du være nær perfekt hvis du ønsker å utfordre ham", la han til.