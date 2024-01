Lanserings-DLC-en i Persona 3 Reload inkluderer innhold fra Persona 4: Golden og Persona 5 Royal.

HQ

Vi er to uker unna utgivelsen av Persona 3 Reload, nyinnspillingen av den originale Persona 3 fra 2006, nå med bedre grafikk, oppdatert kampdesign og en estetikk nærmere de nyeste delene av serien (faktisk, som vi fortalte deg i våre inntrykk etter å ha testet spillet, ser det ut til at de til og med har tatt et sprang fremover hvis vi sammenligner det med Persona 5 Royal). Og som vanlig med Atlus-utgivelser har studioet kunngjort at en DLC med Persona-smak og ekstra tilbehør vil være tilgjengelig fra lanseringsdagen.

Vi snakker om den første DLC-pakken (selv om innholdet også kan kjøpes i mindre pakker separat) som vi vil kunne få utseendet til The Phantom Thieves (Persona 5 Royal), uniformene til Shujin Academy (Persona 5 Royal) og uniformene til Yasogami High School (Persona 4 Golden). I tillegg til disse skinnene får vi også tilgang til "P5R Persona Set 1", som vi kan bruke til å tilkalle og kombinere personaer som dukket opp i Persona 5 Royal: Arséne, Captain Kid, Zoro, Carmen, Goemon, Johanna, Milady, samt Robin Hood og Cendrillon.

P5R Persona Set 2 er et lignende sett, men det brukes til å tilkalle og kombinere personaene til hovedpersonene fra Persona 4 Golden: Satanael, Seitentaisei, Merikrius, Hecate, Kamusu Sanowo, Anato og Astarte. Loki og Vanadies fra P5R er inkludert som ekstramateriale i settet.

P4G Persona-settet inneholder bare Izanagi, Magatsu Izanagi og Kaguya. Til slutt kommer det et betalingsalternativ for å aktivere seks kjente Persona 5 Royal-temaer for Persona 3 Reload kamper. Alle Lyns vokalspor: Last Surprise, Take Over, Rivers In the Desert, Jaldabaoth, Throw Away Your Mask og Victory.

Den endelige prisen for disse pakkene i Europa er foreløpig ukjent, men i Japan koster de mellom 440 og 880 yen. Kommer du til å få tak i dem?