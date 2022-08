Lara Croft blir tydeligvis lesbisk og eldre i nytt Tomb Raider

HQ

I april annonserte Crystal Dynamics at de lager et helt nytt Tomb Raider-spill, men utenom at det vil bruke Unreal Engine 5 fikk vi ikke vite stort. Derfor var det ganske interessant da Last Stand Media-eiere og tidligere IGN-journalisten Colin Moriarty hevdet å ha fått tilsendt de første detaljene om spillet i forrige ukes Sacred Symbols-podcast. Nå virker disse påstandene ekstremt troverdige.

For i en spesialsending forteller Moriarty at Crystal Dynamics og Square Enix (som tydeligvis fortsatt skal være utgivere selv om de kvittet seg med utviklerstudioet i mai) har sendt en såkalt Digital Millennium Copyright Act-forespørsel til Patreon om å fjerne Tomb Raider-delen av Sacred Symbols-episoden hvor vertene avslører detaljene og leser opp prosjektets audition-manus. Dette er enkelt sagt noe et selskap kan gjøre om det mener at noen har offentliggjort konfidensielle ting og/eller fremstiller et produkt på feil måte, så her bekrefter nærmest Crystal Dynamics at opplysningene stemmer.

Dermed virker det som om det kommende Tomb Raider-spillet vil gi oss en mer erfaren og kjent Lara Croft i trettiårene som prøver å redde verden fra en mystisk katastrofe med en gruppe yngre eventyrere. Manuset avslører også at personen som får hovedrollen må være forberedt på romantiske scener sammen med en annen kvinne, så her lukter det sterke reaksjoner lang vei.