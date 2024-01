HQ

Det siste gratisspillet i Epics gratistilbud er bekreftet, og det er et stort spill som avslutter det årlige arrangementet.

Frem til kloken 17 den 10. januar vil alle brukere på Epic Games Store kunne laste ned Marvel's Guardians of the Galaxy uten å måtte bruke en krone. Spillet ble svært godt mottatt da det ble lansert for to år siden, noe du kan få et glimt av i vår anmeldelse fra 2021. Hvis du ikke har rukket å spille denne perlen ennå, anbefaler vi på det sterkeste at du gjør det.