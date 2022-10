Laura Bailey spiller mer enn gjerne Abby igjen i The Last of Us: Part III

HQ

Laura Bailey som spilte Abby i The Last of Us: Part II vil definitivt spille karakteren igjen hvis muligheten byr seg. Hun omtaler Abby som hennes mest innflytelsesrike rolle til dags dato i karrieren sin.

Hun sa blant annet dette om å spille Abby i et nylig intervju med Comic Book Magazine:

"Jeg ville definitivt vendt tilbake til henne. Jeg vet at det var mye drama og respons på karakteren hennes, men det var en av de mest innflytelsesrike rollene jeg har hatt i livet mitt. Jeg ville 100 prosent gått tilbake til å spille mer Abby hvis muligheten bød seg".

Om hun får sjansen til det igjen er foreløpig uklart, selv om vi nok kan anta at det etter hvert kommer en tredje del, men det er ikke bekreftet. Neil Druckmann har tidligere avslørt at han har skrevet et utkast til en potensiell tredje del, men om det vil resultere i noe gjenstår å se.

Hva tror du om The Last of Us: Part III, og vil du se Laura Bailey gjenta rollen som Abby?