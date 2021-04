Planene for The Last of Us 3 er lagt, men ikke sikre

Du ser på Annonser

Når utviklere vet at de har noe spesielt på gang, og noen ganger selv om de ikke har det, er det ganske vanlig å i alle fall skrive et utkast for hvordan historien og gameplayet vil utvikle seg i en eventuell oppfølger, og The Last of Us: Part II er intet unntak.

Neil Druckmann og Halley Gross, de to hovedforfatterene av The Last of Us: Part II, har nemlig vært på Script Apart sin nyeste podcast, og der sier Druckmann følgende om en potensiell oppfølger:

"Jeg vet ikke hvor mye jeg ønsker å avsløre...Halley og jeg skrev et utkast for en historie...som vi ikke skal lage - men jeg håper vil se dagens lys en dag - som går litt nærmere inn på hva som skjer etter dette spillet. Vi får se."

Det er viktig å bemerke at dette ikke betyr at Naughty Dog allerede er sikre på at de vil lage et nytt The Last of Us-spill (utenom remaken av originalen), noe regissøren gjør ganske klart også ved å presisere at alle utviklerne virkelig må ønske det siden både historien og alt annet må være såpass lovende og spennende at det er verdt å dedikere det som ofte er mer enn fem år av livene sine til. Dermed vil det nok ta veldig langt tid før vi eventuelt ser et helt nytt The Last of Us.