League of Legends Worlds Anthem forsinket på grunn av kontroversiell spiller

Hvert år lanserer Riot Games en hymne for League of Legends World Championship som vanligvis fremføres av en stor artist og har en musikkvideo som inkluderer en rekke av de største stjernene på konkurransescenen. I år fremføres sangen av den kinesiske artisten G.E.M., og videoen skulle inneholde noen av de beste spillerne fra hver deltakende region.

Planene måtte imidlertid endres i siste øyeblikk, ettersom den nordamerikanske personligheten som skulle være med i videoen var FlyQuests Gabriël "Bwipo" Rau, som nylig ble suspendert for å ha kommet med sexistiske bemerkninger. Dette har ført til at Riot har måttet gå tilbake til tegnebrettet med videoen for å fjerne Bwipo fra den visuelle delen av låten.

En uttalelse fra Riot forklarer: "Bwipo ble omtalt i det opprinnelige kuttet, men med tanke på hans nylige kommentarer bestemte vi oss for at det ikke ville være riktig å vise ham frem i et stykke som representerer LoL Esports, proffspillere og fans. Å redigere ham ut krevde betydelige endringer i sluttfasen av produksjonen, og fordi han var spilleren som representerte Amerika, vil den regionen ikke vises i årets video som opprinnelig var ment. Dette var ikke en del av noen sanksjon eller konkurranseavgjørelse, men en avgjørelse om hvordan vi representerer sporten vår og samfunnet vårt på en global scene."

Når det gjelder når musikkvideoen nå kommer, er den satt til å bli publisert 13. oktober.