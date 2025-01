LeBron James blir den andre 40+ år gamle spilleren noensinne til å score en trippel-dobbel: Hva betyr det?

HQ

LeBron James, som nylig fylte 40 år, fortsetter å skrive NBA-historie, og statistikere blir tvunget til å redigere NBA-rekorder nesten ukentlig. I tirsdagens kamp mellom Los Angeles Lakers og Washington Wizards, som endte med en 111-88-seier, scoret James 21 poeng, 13 assists og 10 returer.

Det er en trippel-dobbel, det vil si å score over ti (to sifre) i minst tre av de fem viktigste statistiske kategoriene i basketball (poeng, returer, assists, stjålne og blokkerte skudd) i løpet av en kamp. Dermed ble han den andre eneste NBA-spilleren over 40 år som oppnådde dette, den andre var Karl Malone, som var 40 år og 127 dager gammel da han gjorde en triple-double den 28. november 2003.

James er fortsatt yngre enn Malone da han oppnådde det - han fylte 40 år den 30. desember - men det ville være overraskende om han ikke tar en ny triple-double innen den tid, vel vitende om at han allerede har scoret ni triple-double denne sesongen. Det er ikke spesielt lyst for Los Angeles Lakers, men James kan være stolt av at han spiller bedre enn noen andre i den alderen i historien...