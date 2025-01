LeBron James forteller hva hans største prestasjon har vært

HQ

LeBron James, NBAs mest erfarne aktive spiller og en legende i sportens historie, sparker fortsatt ræva av seg med Los Angeles Lakers (til tross for en svært ujevn sesong) og"kan holde på med dette i årevis". James har vunnet alt som er å vinne for en NBA-spiller flere ganger, men det han er mest stolt av, er ikke en tittel.

I podcasten New Heights med Jason og Travis Kelce avslørte James hva som er hans største prestasjon: LeBron(40 år gammel) som spiller sammen med sønnen Bronny James (20) i NBA for første gang.

"Når det gjelder titlene, er det én ting for seg selv. Men det å kunne spille i denne ligaen og også kunne gjøre det sammen med Bronny akkurat nå, det er en av de største bragdene, og sannsynligvis den største bragden jeg noensinne har gjort. Å få jobbe med sønnen din, jeg har hørt det fra mange mennesker, ikke bare i idretten, men også i forretningslivet og andre samfunnslag, og de sier at det er det største du noensinne kan få"

LeBron berømmer at sønnen, som kommer fra en familie som hans, ikke trenger å spille basketball. "Det er ikke slik at han trenger pengene. Han kan gjøre hva han vil. (...) Men han sier: 'Dette er min karriere, mine mål og ambisjoner, og jeg vil spille basketball. Dette er noe jeg elsker'", og LeBron legger til at "jeg elsker den gutten. Han er fantastisk".