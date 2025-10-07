LeBron James skremmer alle sine fans ved å kunngjøre "avgjørelsen over alle avgjørelser" i dag

HQ

LeBron James har slått alle NBA-rekorder i sin alder, som å være den første NBA-spilleren som har scoret over 50 000 poeng, og nærmer seg nå sin 23. sesong, noe som vil være full rekord i NBAs historie (Vince Carter spilte også 22 sesonger, men ingen har spilt i 23 sesonger). James har vært tilbakeholden med å si noe om når han vil legge opp, og det forventes at han er tilbake i Los Angeles Lakers når den nye sesongen starter 22. oktober.

Men kanskje har han andre planer likevel. Fansen hans er i alarmberedskap etter at LeBron James la ut på Instagram at han vil ta "avgjørelsen over alle avgjørelser" i dag, tirsdag 7. oktober, klokken 12:00 EST (det vil si 18:00 CET, 17:00 BST).

I innlegget står det også "den andre avgjørelsen", en referanse til hans "første avgjørelse", den han tok i 2010, kringkastet på ESPN, og kunngjorde at han ville bli med i Miami Heat. Et lagskifte på dette tidspunktet i karrieren ville være rart, spesielt etter så mange år (siden 2018) i Los Angeles Lakers, så mange fans er forberedt på hva som kan være hans offisielle pensjonisttilværelse fra profesjonell basketball.

Vi må vente noen timer (kl. 18:00 CET, 17.00 BST på tirsdag) for å vite hva LeBron James vil gjøre. Hva tror du kommer til å skje?