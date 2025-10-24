LEC ser store endringer i 2026: Winter Split erstattes, forbedrede Roadtrips og bedre EMEA Masters-tilkobling

HQ

Riot Games LEC har kunngjort en rekke endringer og utviklinger for formatet til League of Legends EMEA Championship. Endringene vil tre i kraft for 2026-sesongen som starter på nyåret, og vil for det meste påvirke sesongstarten og Winter Split.

For å oppnå dette blir Winter -delen erstattet av en ny turnering kjent som LEC Versus. Dette vil være et arrangement der de 10 LEC-lagene møtes i et arrangement som også inneholder de to beste ERL-lagene. Invitasjonene til disse ERL-lagene vil gå til EMEA Masters Summer -mesteren, som vil bli bestemt i begynnelsen av november, og deretter også til "ett invitert lag som er valgt ut basert på konsistente, fremragende prestasjoner gjennom EMEA Masters-sesongen 2025", noe som tilsynelatende antyder at Los Ratones vil være involvert etter å ha vunnet stort sett hvert eneste arrangement i sesongen, bortsett fra Masters Summer der det ble slått ut i semifinalen.

Denne turneringen vil da inneholde en best-of-one round-robin-scene før et sluttspill med dobbel eliminering, og det vil fortsatt være en viktig turnering å vinne, ettersom vinneren vil tjene LECs plass på det internasjonale First Stand -arrangementet.

Utover dette vil Spring og Summer Splits forbli som vanlig, med de to Spring -finalistene som deltar på MSI 2026 og de tre beste Summer -lagene som sikrer Worlds -plasser.

Til slutt lover Riot at LEC Roadtrips vil være tilbake og bedre enn noensinne. Mer nytt på denne fronten vil komme på et senere tidspunkt, men vi er blitt fortalt at disse vil komme tilbake "in an extended way".

Tror du disse endringene vil være fordelaktige for LEC?