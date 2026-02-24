LEC Versus 2026: G2 Esports stempler Grand Final-billett med dominerende seier over Movistar KOI

HQ

I går berørte vi de mange elimineringene som hadde skjedd i LEC Versus 2026-turneringen den siste helgen, og bemerket på det tidspunktet at bare fire lag forble i strid om trofeet med fire totale kamper igjen også. En av disse kampene ble spilt i går kveld, noe som betyr at det nå bare er tre kamper igjen, med ett lag allerede bekreftet for Grand Final.

Etter en veldig dominerende forestilling i Upper Bracket-finalen, G2 Esports har sikret sin Grand Final-plass ved å beseire Movistar KOI på en overbevisende 3-0-måte. Dette resultatet betyr at G2 Esports ikke spiller en ny kamp før 1. mars, hvor det siste overlevende laget av GiantX, Karmine Corp og Movistar KOI vil bli seedet mot dem, hvor den eneste plassen i First Stand Tournament fra EMEA-divisjonen vil stå på spill.

Når dette er sagt, her er de gjenværende kampene for LEC Versus 2026.

Semifinale i nedre brakett - 27. februar:



GiantX vs. Karmine Corp kl. 16:00 GMT/17:00 CET



Nedre brakettfinale - 28. februar:



Movistar KOI mot vinneren av semifinalen i den nedre braketten kl. 16:00 GMT/17:00 CET



Den store finalen - 1. mars:



G2 Esports vs. Vinneren av Lower Bracket Final kl. 16:00 GMT/17:00 CET



Hvem er din favoritt til å vinne turneringen nå?