LEC Versus 2026: Karmine Corp og G2 Esports sikrer seire i første runde av sluttspillet

Den første runden av LEC Versus-sluttspillet er avsluttet. Etter vår rapport i går, har nå den andre halvdelen av braketten blitt krysset av, og det har sett både Karmine Corp og G2 Esports starte sluttspillet med en seier.

Karmine Corp beseiret GiantX på en 2-0 måte, mens G2 Esports overvant Team Heretics i et 2-0-resultat også. Dette betyr at begge seierherrene vil kjempe i neste fase av Upper Bracket om en av to plasser i Upper Bracket-finalen.

Når det gjelder taperne, faller både GiantX og Team Heretics til Lower Bracket, der de to organisasjonene nå må møte hverandre for å unngå å bli eliminert. Ingen av lagene får noen ny sjanse, og vinneren vil overleve, mens taperen må reise hjem ved første mulige anledning.

De neste LEC Versus-kampene vil finne sted senere denne uken 20. februar, og hva du kan forvente, kan du se kampene nedenfor.

Øvre brakett semifinaler (20. februar):



Natus Vincere vs. Movistar KOI kl. 15:45 GMT/16:45 CET



Karmine Corp vs. G2 Esports kl. 17:30 GMT/18:30 CET



Nedre brakettrunde 1 (21. februar):