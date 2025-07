LEC viser seg frem på MSI 2025 ved å være første knockout på Bracket Stage

HQ

Det har vært en ganske dyster oppvisning fra League of Legends EMEA Championship på det internasjonale Mid-Season Invitational som etter at to lag ble eliminert fra turneringen under Play-In Stage, etter en travel helg, har ytterligere to lag gått hjem, og begge var LEC-representantene ...

Både G2 Esports og KOI har blitt eliminert ved å tape sin første kamp i øvre bracket og også den påfølgende kampen i nedre bracket. G2 Esports tapte først mot Gen.G Esports og deretter mot FlyQuest, mens KOI slet mot BiliBili Gaming og deretter også mot CTBC Flying Oyster.

Dette resultatet betyr at LEC avslutter MSI 2025 på syvende og åttende, og betyr at på Worlds 2025 vil høyst tre LEC-lag være til stede. Når det gjelder hva som er neste for MSI, fortsetter turneringen tidlig i morgen tidlig for de av oss i Europa.