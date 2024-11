(Lee) Julen kommer tidlig: Jason Statham utnevnt som World of Tanks Holiday Ops 2025-stjerne

HQ

Det er virkelig den mest fantastiske tiden på året. Rett før desember kan vi alltid stole på at Wargaming vil heve humøret vårt når World of Tanks -skaperen avslører hvilken berømt skuespiller de har tappet for å lede det årlige Holiday Ops -arrangementet i spillet. Tidligere har dette inkludert Arnold Schwarzenegger, Milla Jovovich, Chuck Norris og til og med Vinnie Jones i fjor, og i år kan vi i stedet se til The Expendables, The Meg, og The Beekeeper's ledende mann som fokuspunkt.

Det stemmer, Jason Statham (kjent som Lee Christmas i The Expendables, hvor passende!) er World of Tanks Holiday Ops 2025 stjernen. Han vil dukke opp i spillet som en kommandant, og som en del av en hendelse der en rekke spesielle oppdrag vil være tilgjengelige for å fullføre for å tjene en haug med ekstra belønninger.

Holiday Ops begynner i World of Tanks fra 6. desember og varer til 13. januar. Som vi forventer hvert år, har Wargaming til og med produsert en sprø video med Statham i hovedrollen (og M4A2E8 Sherman-tanken fra Fury), som du kan se nedenfor.