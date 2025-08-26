Lego Batman: Legacy of the Dark Knight - Arkham-oppfølgeren vi alltid har ønsket oss?

HQ

Hvem har ikke gode minner fra å spille Lego Batman? Jeg husker hvordan jeg og broren min kjempet oss gjennom Gotham, oppdaget de merkelige medlemmene av Batmans skurkegalleri og fikk spille som dem senere. Den typiske Lego-humoren passet så godt sammen med Batmans grusomhet at det forble en av de viktigste Lego-videospillcrossoverne ved siden av Star Wars. Nå er Lego Batman tilbake, men med en markant annerledes følelse enn tidligere spill.

Som TT Games gjorde med Lego Star Wars: The Skywalker Saga, søker Lego Batman: Legacy of the Dark Knight å sette sammen nøkkelelementene fra Batmans tegneserier, filmer, videospill og andre historier for å levere en sammenhengende narrativ opplevelse, komplett med en åpen Gotham-by å utforske. Det er et ambisiøst prosjekt, men hvordan står det seg i forhold til hypen rundt tidligere Lego Batman-videospill og Batman-videospill i det hele tatt?

Om noe, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight inviterer til sammenligninger med Batmans beste, på grunn av den tunge bruken av Arkham-kampene og -mekanikken. Det er få serier som kan påvirke et Batman-spill bedre, og selv om det i utgangspunktet kan se rart ut å se Lego Batman snu seg rundt og bekjempe fiender i en massiv gruppe, blir du øyeblikkelig låst tilbake i Arkham-kampene, som er like tilfredsstillende i Lego-form mens du spiller. Jeg valgte Dark Knight-vanskelighetsgraden, noe som kanskje gjorde at jeg fullførte demoen sist av resten av pressen i rommet, men det ga absolutt et interessant perspektiv på hvor tøffe kampene blir i spillet.

Ettersom Lego Batman: Legacy of the Dark Knight først og fremst er beregnet på et yngre publikum, forventet jeg ikke å få bank, selv ikke på høyeste vanskelighetsgrad, men jeg vil bemerke at det tilførte et verdig lag med utfordringer som vil holde en spiller investert hvis de kanskje tror de ville kjede seg av enkelheten i et Lego-spill. Det er et forsøk fra TT Games å sette pris på de eldre fansen som har vokst opp med spillene sine, samtidig som de inviterer spillere av alle ferdigheter til å gi den nye Batman-historien en sjanse.

Humoren er typisk Lego, og de stemmelagte mellomsekvensene gir en lignende stemning som i Lego Batman-filmen. Selv om jeg alltid har foretrukket den stumme slapsticken i eldre titler, har TT Games effektivt utviklet humoren siden de tok i bruk en stemmestyrt rollebesetning, og Lego Batman: Legacy of the Dark Knight føles like lett og komisk som noen av Legos beste. Etter bare å ha spilt ett hovedoppdrag er det vanskelig å si om denne komedien holder en gull- eller nesten-gullstandard, men oppdragsstrukturen var utrolig solid. Det er langt nok til å inneholde en komplett minihistorie, samtidig som det er spennende nok til at det ikke føles som om det drar ut i tid. Det inneholdt også en fin opprinnelse til en av Batmans største antagonister, noe som kanskje vil irritere noen tegneseriefans, men som sikkert vil glede mange flere av dem. Det var spesielt hyggelig å spille dette oppdraget og sakte innse at Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ikke bare vil være et "best of"-spill om Batman, men at det i stedet prøver å gi deg et endelig blikk på historien om verdens største detektiv.

Bortsett fra et oppdrag som fant sted i ACE Chemicals, fikk vi også utforske Gotham en stund som en del av denne Gamescom-demoen i rundt 15 minutter. I likhet med Spider-Man eller Arkham-spillene finner du mange kriminelle å bekjempe, hemmeligheter å oppdage og selvfølgelig Riddler-troféer å samle på Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. De små gåtene som er spredt rundt i den enorme Gotham-byen vil garantert få samlere og prestasjonsjegere til å komme tilbake i timevis, og jeg kan forestille meg at Gotham føles veldig gøy å utforske sammen med en venn.

I Lego Batman: Legacy of the Dark Knight kan ikke Batman gjøre det alene. Du kan spille alene, men du trenger av og til hjelp fra visse medlemmer av Bat-familien din. Kommissær Gordon var vår sekundære spillbare karakter i demoen, og han var mer enn bare fyren lillebroren din får spille som mens du er den kule fyren. Spesielt skumkasteren hans ble mye brukt både i hovedhistorien og i den åpne verdenen. Selv om du kanskje ikke kan spille så mange hundre figurer som du kunne i tidligere Lego Batman-spill, tilbyr Lego Batman: Legacy of the Dark Knight en større dybde i de ekstra figurene du kan finne. Batgirl, Robin, Catwoman og flere er også med, så spiller 2 kommer forhåpentligvis ikke til å være så sint over at de ikke spiller som Batman.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight Lego Batman er ikke helt den nostalgituren du kanskje håper det vil være. Det ser ut som Lego Batman fra gamle dager, men føles og spilles også som om noen har overhalt Arkham Knight for å få det til å se ut som om Gotham var laget av Lego. Selv om det kanskje ikke er nostalgisk i den forstand, er spillet så sterkt i kjernen, med så mange tilleggselementer at det er vanskelig å ikke kjøpe visjonen om at dette er det definitive Lego Batman-spillet, som på en eller annen måte er bedre enn minnene fra å spille de eldre spillene med venner og familie.