Lego Batman: Legacy of the Dark Knight funnet å være fullt spillbart med forhåndsbestillingskode

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight Det nye spillet slippes ikke offisielt før i slutten av neste uke, 22. mai. En heldig fan har imidlertid klart å få det som ser ut som en fullt spillbar versjon av spillet lastet opp allerede, takket være det som ser ut som en feil med forhåndsbestillingskoden deres.

Som brukeren Dramatic-Track-9935 postet over på Reddit (via TheGamer), forhåndsbestilte de spillet på Xbox, hvor de snart fant ut at de kunne laste ned spillet i sin helhet. Når det var gjort, sa det at det var klart til å spille. Ett knappetrykk og en lasteskjerm senere, og de hadde spillets hovedmeny stirrende tilbake på dem.

I utgangspunktet ønsket ikke brukeren å spille gjennom spillet, da de ønsket å vente på at alle andre skulle få en sjanse til å spille. I kommentarfeltet til innlegget deres ønsket imidlertid andre fans at de skulle komme i gang og gi inntrykk tilbake. Det er foreløpig uklart om dette bare har påvirket den ene brukeren, eller om dette er et mer utbredt problem. Uansett er det helt klart utilsiktet, ettersom spillet ikke er ute på mer enn 10 dager.

Vi vet at det er mulig å få tak i et spill tidlig før utgivelsen. Hvordan skal vi ellers gjøre anmeldelser, ikke sant? Men det er nok ikke slik at denne spilleren fikk utilsiktet tilgang til en anmeldelseskode, da de ofte fungerer litt annerledes. Det er litt av en head-scratcher, men her håper vi at det ikke fører til massespoilere på Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight lanseres 22. mai for Xbox Series X/S, PS5 og PC.