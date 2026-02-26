Lego Batman: Legacy of the Dark Knight inneholder en nyinnspilling av en klassisk scene fra Tim Burtons Batman

HQ

Tidligere i dag rapporterte vi om noen virkelig spennende fan-services i det kommende Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, nemlig at Batfleck-kostymet vil være tilgjengelig for bruk, som ett av rundt 100 alternativer. Men... det er absolutt ikke det eneste Batman-fansen har å se frem til, og nå avslører en ny trailer at den kanskje beste scenen fra den kanskje beste Batman-filmen har blitt gjenskapt i Lego.

Vi snakker om Tim Burtons første Batman-film fra 1989, som rett og slett het Batman. Det er en scene der Jokeren (spilt av Jack Nicholson) vandaliserer Gotham City Art Museum til tonene av Prince' Partyman. Sangen er lisensiert for spillet, og du kan se hvordan scenen ser ut i legoform nedenfor.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight Lego kommer ut til PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X 29. mai.