Lego Batman: Legacy of the Dark Knight lanseres en uke tidligere enn planlagt

I en verden der spillforsinkelser er ganske vanlig, er det en veldig positiv endring å høre at et spill faktisk kommer tidligere enn forventet. Så langt i 2026 har vi hatt ett tilfelle der dette har skjedd for et større spill, da Pragmata ble trukket frem en uke til 17. april, og nå en måned senere kan vi forvente at Lego Batman: Legacy of the Dark Knight følger etter.

Warner Bros. Games har avslørt at TT Games' etterlengtede prosjekt ikke lenger kommer 29. mai, ettersom lanseringen har blitt fremskyndet en uke til 22. mai. Jepp, du vil snart kunne oppleve noen av Caped Crusaders mest berømte eventyr litt tidligere enn planlagt, med debuten fortsatt planlagt for PC (Steam og Epic Games Store), PS5 og Xbox Series X / S. Switch 2-versjonen vil fortsatt lanseres en gang senere i 2026.

På toppen av dette vil de som forhåndsbestiller Deluxe-utgaven av spillet kunne hoppe inn enda tidligere, da det vil være en 72-timers tidlig tilgangsperiode for denne utgaven, noe som betyr at lanseringen teknisk sett vil skje 19. mai. Og når vi snakker om forhåndsbestillinger, kan du nå registrere din interesse for en Standard- eller Deluxe Edition-kopi av spillet.

Denne endringen betyr at Lego Batman vil konkurrere mot Forza Horizon 6 i det som ser ut til å bli en veldig sterk uke for videospill våren 2026. Det vil si med mindre Playground Games ønsker å bli med på 'tidligere lanseringsdatoer enn forventet-fest'? Ditt trekk Playground...