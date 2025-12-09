Lego Batman: Legacy of the Dark Knight skal vises på The Game Awards

HQ

Nå som dagen for The Game Awards nærmer seg, får vi alle slags avsløringer for spill som vil være på arrangementet. Det vil fortsatt være mange overraskelser, men vi får også vite hvilke spill som vil være til stede på forhånd for å bygge opp hype. Et slikt spill er Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.

TT Games' altomfattende Lego Batman-tittel i en åpen verden viste seg å være kjempemoro da vi spilte demoen på Gamescom, og nå er den klar til å vise seg frem nok en gang for publikum på The Game Awards.

Her håper vi at vi får en utgivelsesdato for spillet. Akkurat nå sikter Lego Batman: Legacy of the Dark Knight mot utgivelse i 2026, men med det nye året som nærmer seg raskt, ville det være fint å ha en skikkelig dato å sette ned i kalenderen for utgivelsen av dette actionfylte Lego-eventyret.