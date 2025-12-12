Lego Batman: Legacy of the Dark Knight tilsynelatende forsinket for Nintendo Switch 2

HQ

TT Games og WB Games viste en ny trailer for Lego Batman: Legacy of the Dark Knight på The Game Awards, som viste nye figurer, kjøretøy, ikoniske Batman-skurker og mange referanser til filmer, tegneserier og spill, inkludert Batman Arkham Asylum. Viktigst av alt, utgivelsesdatoen ble sluppet: 29. mai 2025.

Denne datoen er imidlertid bare satt for PlayStation 5-, Xbox- og PC-versjonene av spillet. Nintendo Switch 2 av LEGO Batman vil bli kunngjort på et senere tidspunkt, noe som indikerer at denne versjonen tilsynelatende har blitt forsinket og derfor vil bli utgitt senere.

Det er også verdt å merke seg at Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ikke vil bli utgitt på den originale Nintendo Switch, bare på Switch 2. Spillets åpne verden betyr at dette er et mer krevende spill enn tidligere LEGO-spill, men det er fortsatt skuffende, gitt at LEGO Star Wars: The Skywalker Saga var også et åpent verdensspill (på en måte) og presterte solid på den originale Switch ...

Vi følger med for å finne ut mer om utgivelsesdatoen for LEGO Batman på Switch 2, og forhåpentligvis blir det ikke for mye forsinket sammenlignet med de andre versjonene. Er du spent på Lego Batman: Legacy of the Dark Knight?