Lego Deku Tree-settet skal visst lanseres i høst

Det har lenge versert rykter om at Lego skal utvide samarbeidet med Nintendo ved å konstruere og tilby et The Legend of Zelda Deku Tree-sett. Disse ryktene har imidlertid stort sett ikke betydd så mye, for selv om vi hørte om settet for nesten et år siden, er vi fortsatt ikke kommet nærmere å se det.

Det siste skuddet på ryktebålet er nå at 2024 blir året da settet endelig lanseres, ettersom Lego-leakeren 1414falconfan har gått ut på Instagram og sagt at settet kommer i september og at det vil bestå av 2500 deler.

Vi har ennå ikke hørt noe offisielt fra Nintendo eller Lego, så det er uklart om det blir noe av, men med en live-action Zelda-film på trappene er det ingen tvil om at dette ryktesettet er Nintendos neste forsøk på å utvide Zelda-IP-en.