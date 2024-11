Lego Horizon Adventures har den verste Steam-premieren noensinne for et PlayStation-spill

HQ

I går var det endelig premiere på Lego Horizon Adventures, som gjenforteller historien om Horizon Zero Dawn på en mer munter måte, komplett med en verden bygget i Lego.

Anmeldelsene har dessverre vært lunkne, selv her på Gamereactor, og tilsynelatende var dette ikke det spillerne ønsket i det hele tatt. Via SteamDB kan vi se at det for øyeblikket er 354 spillere som spiller, og på det meste i løpet av premieredagen har det vært 602 samtidige spillere.

Det er et så dårlig resultat at dette er Sonys dårligste Steam-lansering noensinne. Faktisk er det enda færre enn monsterfloppen Concord, som i det minste kunne skilte med 697 samtidige spillere på det meste. Og det skal huskes at Steam-publikummet generelt har vært positive til Horizon-serien.

Om dette lave engasjementet bare handler om dette Lego-spillet eller en slags Horizon-utmattelse etter tre utgivelser på Steam på ett år (Horizon Forbidden West, Horizon: Zero Dawn Remastered og Lego Horizon Adventures), vet vi ikke, men som vi kunne rapportere i går, ryktes det at et live service-spill basert på Horizon-verdenen skal slippes i 2025.