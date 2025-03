Lego og Pokémon går sammen om en rekke sett i 2026

HQ

Lego kunngjorde nylig noen få partnerskap, avtaler som ville utvide sitt utvalg av portefølje og sett ganske betydelig. Det være seg Bluey eller One Piece, eller til og med Wicked, det er mange spennende Lego-sett på vei, og det neste dreier seg om kanskje den største fisken av dem alle: Pokémon.

En flerårig avtale er inngått for å se Lego samarbeide med The Pokémon Company for å lage en rekke sett basert på lommemonstermerket. Vi har ikke blitt fortalt den nøyaktige arten av hvert av settene ennå, annet enn at de kommer fra 2026, men en kort teaser er utgitt, samt noen få kommentarer fra Lego- og TPC-ledere.

Legos produkt- og markedssjef, Julia Goldin, bemerker: "Vi er begeistret over å jobbe med et merke som har en så dyp og lidenskapelig fanbase som Pokémon, og samarbeide for å gi vårt felles publikum det de har bedt oss om. Vi er overbevist om at dette partnerskapet vil skape en rekke nye muligheter for både trenere og byggere gjennom de endeløse mulighetene Lego gir og de spennende eventyrene Pokémon-verdenen bringer med seg."

TPCs produkt- og opplevelsessjef, Gaku Susai, utdyper deretter med følgende: "Lego Group og Pokémon har sterke felles verdier som fantasi, kreativitet og moro, noe som gjør dette til det perfekte partnerskapet for å levere unike, meningsfylte og engasjerende måter for trenere å oppleve Pokémon-merket på. Samarbeidet med det beste teamet i Lego Group og deres engasjement og lidenskap for prosjektet har kulminert i et innovativt og banebrytende samarbeid som vil overraske og glede fansen. Vi gleder oss til å se både Lego-fansenes og Pokémon-fellesskapets reaksjoner i 2026."

For å holde deg oppdatert med hver avsløring etter hvert som den skjer, følg nøye med på denne Lego-nettstedssiden.