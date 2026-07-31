Lego Party Switch 2 er nå annonsert og lansert

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Det er ikke lenge siden vi bemerket at Lego Party hadde fått aldersklassifisering for Switch 2, selv om en slik versjon ikke var bekreftet. Da skrev vi at det vanligvis ikke tar så lang tid fra aldersklassifisering til spillutgivelse, og spådde at en kunngjøring ville komme snart. Noen dager senere skjedde akkurat det.

Gjennom en trailer, som du kan se nedenfor, er det nå bekreftet at « Lego Party faktisk kommer til Switch 2. Hvis du allerede eier spillet til den originale Switch-konsollen, finnes det også et rimeligere alternativ for å oppgradere, i stedet for å måtte kjøpe et helt nytt eksemplar, for de som ønsker en mer teknisk fullstendig versjon.

Da vi skrev om aldersklassifiseringen, håpet vi også at spillet ville bli utgitt med noe nytt innhold. Heldigvis har SMG Studio tatt hensyn til dette ønsket og lanserer derfor også en oppdatering. Den har versjonsnummer 1.6 og inkluderer følgende:



Offentlige lobbyer! Du kan nå være vert for eller delta i offentlige spill. Spill din favorittspilleliste fra Challenge Zone eller Minigame Rush sammen med andre festdeltakere fra hele verden på alle plattformer!

Du kan nå være vert for eller delta i offentlige spill. Spill din favorittspilleliste fra Challenge Zone eller Minigame Rush sammen med andre festdeltakere fra hele verden på alle plattformer!

Nye spillmoduser i «Challenge Zone»! Gjør din neste fest litt annerledes med en av fire nye spillmoduser du kan spille i «Challenge Zones».

Gjør din neste fest litt annerledes med en av fire nye spillmoduser du kan spille i «Challenge Zones».

Avanserte spillregler! Gjør din neste Challenge Zone mer spennende med tilpassede regler, for eksempel «Multi-Brick Purchase»!

Gjør din neste Challenge Zone mer spennende med tilpassede regler, for eksempel «Multi-Brick Purchase»!

For dere som spiller på flere plattformer eller bare får nyhetene her, innebærer denne oppdateringen også at « Lego Party nå er optimalisert for Nintendo Switch 2! Høyere bildefrekvens, skarpere grafikk og en gratis oppgradering for eiere av Nintendo Switch-versjonen!



Nye minifigurer fra serie 29 å leke med og tilpasse!



Diverse feilrettinger og ytelsesforbedringer.



«Lego Party er en seriøs konkurrent til selve «Mario Party», og de få feilene vi nevnte i anmeldelsen vår er nå blitt rettet, så vi synes absolutt du bør sjekke dette ut.

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