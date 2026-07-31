Lego Party Switch 2 er nå annonsert og lansert
It blir enda bedre, siden du kan oppgradere din utgave av Switch 1, og det er til og med nytt innhold for alle.
Det er ikke lenge siden vi bemerket at Lego Party hadde fått aldersklassifisering for Switch 2, selv om en slik versjon ikke var bekreftet. Da skrev vi at det vanligvis ikke tar så lang tid fra aldersklassifisering til spillutgivelse, og spådde at en kunngjøring ville komme snart. Noen dager senere skjedde akkurat det.
Gjennom en trailer, som du kan se nedenfor, er det nå bekreftet at « Lego Party faktisk kommer til Switch 2. Hvis du allerede eier spillet til den originale Switch-konsollen, finnes det også et rimeligere alternativ for å oppgradere, i stedet for å måtte kjøpe et helt nytt eksemplar, for de som ønsker en mer teknisk fullstendig versjon.
Da vi skrev om aldersklassifiseringen, håpet vi også at spillet ville bli utgitt med noe nytt innhold. Heldigvis har SMG Studio tatt hensyn til dette ønsket og lanserer derfor også en oppdatering. Den har versjonsnummer 1.6 og inkluderer følgende:
«Lego Party er en seriøs konkurrent til selve «Mario Party», og de få feilene vi nevnte i anmeldelsen vår er nå blitt rettet, så vi synes absolutt du bør sjekke dette ut.