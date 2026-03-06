Lekkasje: Kommer Bob-omb Blast til Mario Kart World?

HQ

Den såkalte Mar10 Day (10. mars) nærmer seg med stormskritt, og vi har allerede rapportert at Nintendo vil legge til tre klassiske Mario-titler i Switch Online + Expansion Pack, og de har nettopp lansert et Mario-salg. Men... de har åpenbart flere ting på gang - og kan ved et uhell ha avslørt en av dem.

Det ser ut til at spillmodusen Bob-omb Blast kommer til Mario Kart World. I et innlegg som tidligere var på den offisielle My Nintendo-siden, fikk vi lese mer om kommende nyheter for Knockout Tour og den nåværende turneringen. Men ingenting unnslipper selvfølgelig fansen, og de la umiddelbart merke til det mystiske utseendet til et annet ikon for Battle-modus enn det som faktisk er i spillet.

I dag inneholder ikonet bare en ballong og en mynt, som representerer Balloon Battle og Coin Rush, men her kan vi også tydelig se en Bob-omb. Den eneste kjente kampmodusen som inkluderer denne karakteren er Bob-omb Blast, som sist var med i Mario Kart 8 Deluxe og debuterte i Mario Kart: Double Dash fra 2003.

My Nintendo-siden har siden blitt tatt ned, noe som ofte betyr at informasjon faktisk har blitt lekket. Hvis det ikke er tilfelle, er det enkelt å bare legge ut en dementi og erstatte ikonet. Poenget er at det er god grunn til å tro at Bob-omb Blast vil bli annonsert snart.