Nintendo fyller på med Mario-spill til Switch Online i forkant av 10. mars-dagen

I forrige måned gjorde Virtual Boy et noe uventet comeback. Det er Nintendos største flopp gjennom tidene, som vi diskuterte nærmere i en nylig dybdeartikkel. Den nye Virtual Boy er egentlig bare en holder til Switch eller Switch 2, som du kan bruke til å spille Virtual Boy-spill fra Switch Online + Expansion Pack.

I den første bølgen ble syv spill lagt til, et utvalg som inkluderte hits som Galactic Pinball, Teleroboxer og Wario Land. Nå har Nintendo kunngjort at det er på tide med påfyll, for akkurat i tide til Mario Day (10. mars) lanserer de to nye spill for formatet, nemlig Mario Tennis og Mario Clash.

Hvis du ikke har Virtual Boy-tilbehøret, men likevel vil kose deg med noen nye, gamle Mario-spill, kan du også se frem til Mario vs Donkey Kong samme dag. Det ble opprinnelig utgitt til Game Boy Advance i 2004, og er den samme tittelen som ble nyinnspilt under samme navn for to år siden til Switch.

Sjekk ut spillene i videoen nedenfor for å få et bedre inntrykk av hvordan de ser ut og hvordan de fungerer. Hvis du vil vite mer om Virtual Boy-tilbehøret, har vi en anmeldelse her.