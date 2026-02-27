Lenny Kravitz henger James Bond over en grop med alligatorer i siste titt på 007 First Light

HQ

Vi er bare noen måneder unna den etterlengtede neste tittelen fra IO Interactive, ettersom 007 First Light forventes å lanseres 27. mai, litt senere enn den tidligere forventede snarlige mars-debuten på grunn av en nylig forsinkelse.

Etter hvert som lanseringen nærmer seg for hver dag, har IOI nå presentert et nytt blikk på James Bond-actioneventyrtittelen, med dette er et klipp som hovedsakelig fokuserer på Lenny Kravitzs hovedskurk kjent som The Pirate King Bawma. I det korte gameplay-klippet får vi se hvordan Bawma og Bond krysses, og hvordan sjørøverlegenden henger Bond og hans mentor John Greenway over en grop med alligatorer mens de er lenket fast. Hvordan i all verden skal den uredde hemmelige agenten unnslippe dette problemet?

Som en del av dette spillet som deles, får vi også vite litt mer om Bawma i en pressemelding som forklarer at han er en "karismatisk og uforutsigbar leder for et mektig våpennettverk på det svarte markedet" og "en mektig motstander for Bond å kjempe mot og spiller en nøkkelrolle i utformingen av hans reise i 007 First Light", en karakter som bruker Kravitz stemme og likhet.

Gleder du deg til 007 First Light?