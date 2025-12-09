Leon S. Kennedy bekreftet som en spillbar karakter i Resident Evil Requiem gjennom en lekkasje

HQ

Mellom de offisielle bekreftelsene og de mystiske teaserne fra selskapene og deres egen arrangør, Geoff Keighley, la oss håpe at vi fortsatt har noen store overraskelser å se på årets The Game Awards-galla. Men det ser ut til at av de kunngjøringene som skal holdes under omslag til de tidlige timene den 12. desember (i henhold til europeisk tid) er det en som allerede er bekreftet uten tvil, og det har å gjøre med det kommende Resident Evil Requiem, som allerede hadde blitt tippet for en "sniktitt" på arrangementet.

Det viser seg at PlayStation 5-spillere som har forhåndsbestilt standardutgaven av spillet fra PlayStation Store, har blitt overrasket over å oppdage at forhåndsnedlastingsikonet (som aktiveres 24. februar 2026) viser et nytt hovedkunstverk, et som har Leon S. Kennedy som det viktigste bildet. Dette bekrefter derfor at Leon antagelig vil være en hovedperson eller en viktig del av Resident Evil Requiem, noe som bekrefter mange rykter fra tidligere måneder.

I tilfelle du trengte ytterligere bevis, i tilfelle spillets PlayStation Store-side allerede har løst feilen, har Youtube-brukeren Bluewav spilt inn en video av øyeblikket, som du kan se nedenfor. Så si farvel til den offisielle RE Requiem-hovedgrafikken vi har kjent så langt (under videoen), for senere denne uken vil vi sannsynligvis ha en ny, endelig en å identifisere spillet med.

Hva synes du om Leon S. Kennedys retur til Resident Evil-serien?