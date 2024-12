Liam Lawson offisielt annonsert som Verstappens lagkamerat i Red Bull

HQ

Én dag etter å ha kunngjort at Sergio Pérez forlater Red Bull Racing neste år, har Formel 1-teamet annonsert hans erstatter. Liam Lawson har blitt forfremmet til Red Bulls andrefører, som teamkamerat til den firedobbelte mesteren Max Verstappen.

Red Bull har valgt å forfremme den 22 år gamle newzealenderen Lawson fra søsterteamet Racing Bulls, som ofte forkortes RB - eller Visa Cash App Racing Bulls F1 Team om man ønsker å navngi sponsoren - selv om det mest korrekte ville vært RB Honda, ettersom de bruker motorer fra det japanske selskapet.

Racing Bulls, som kan spores tilbake fra Minardi, var tidligere kjent som Scuderia Toro Rosso og senere Scuderia AlphaTauri, før de ble omdøpt i 2024-sesongen. Til tross for at RB er basert i Italia, har det vært eid av det østerrikske konglomeratet Red Bull GmbH siden 2006, og har tidligere fungert som juniorlag før det ble et søsterteam i Formel 1.

I 2024-sesongen hadde RB Honda Yuki Tsunoda og Daniel Ricciardo ansatt, men han fikk sparken i september og ble erstattet av Lawson for resten av sesongen. Red Bull ble imponert over hans prestasjoner (han hadde tidligere også erstattet Ricciardo under ansiktsløp da han ble skadet i 2023) og har forfremmet ham til sitt hovedlag - og hoppet over Tsunoda, som ville vært det logiske valget - i håp om å ta tilbake konstruktørtittelen neste år, etter å ha mistet den til McLaren og Ferrari i stor grad på grunn av Checo Pérez' dårlige resultater.

"Liams prestasjoner i løpet av hans to perioder med Visa Cash App Racing Bulls har vist at han ikke bare er i stand til å levere sterke resultater, men at han også er en ekte racerfører, som ikke er redd for å blande seg med de beste og vinne, sier Christian Hornder, Red Bulls sjef.

I går sa Horner til SkySports at Pérez hadde sluttet etter en gjensidig avtale, og at han hadde valgt å ta et sabbatsår fra Formel 1.

"Det er ingen tvil om at det å kjøre sammen med Max, en firedobbelt mester og utvilsomt en av de største førerne noensinne i F1, er en skremmende oppgave, men jeg er sikker på at Liam kan ta den utfordringen og levere noen fremragende resultater for oss neste år, la Horner til, og trakk også frem Red Bulls historie med å forfremme førere gjennom Red Bulls juniorprogram.