Sergio Pérez har forlatt Red Bull og tar et "sabbatsår" fra Formel 1

Etter uker og måneder med rykter, som startet før Formel 1-sesongen var over, har Red Bull nå bekreftet at Sergio Pérez ikke blir værende i Red Bull neste sesong, til tross for at kontrakten hans varte til 2026.

Pérez la ut en uttalelse både på engelsk og spansk. "Å kjøre for Red Bull har vært en uforglemmelig opplevelse, og jeg vil alltid verdsette suksessene vi har oppnådd sammen. Vi slo rekorder, nådde bemerkelsesverdige milepæler, og jeg har hatt privilegiet av å møte så mange utrolige mennesker på veien".

Han rettet en spesiell takk til Max Verstappen, til alle fansen i Mexico og rundt om i verden, "og en stor takk til alle i teamet, fra ledelsen, ingeniørene og mekanikerne, catering, gjestfrihet, kjøkken, markedsføring og kommunikasjon".

Sergio "Checo" Pérez, født i Guadalajara, Mexico, kom til Red Bull-laget i 2021, og ble lagkamerat med den firedobbelte vinneren Max Verstappen. Han ble raskt verdsatt for sin holdning både på og utenfor asfalten, og fikk ros fra den ofte kontante Verstappen, som sa: "Det er sjelden å ha en lagkamerat som ham, så god og hyggelig".

Det ble vanligvis ledsaget av gode resultater, noe som bidro til at Red Bull vant konstruktørtitlene i 2022 og 2023, mens Pérez selv endte på andre- og tredjeplass i førerrankingen året før. Det fortsatte i begynnelsen av forrige sesong, med fire pallplasser i de fem første løpene, men stoppet drastisk opp resten av sesongen, med ingen pallplasser for Pérez i de 19 siste Grand Prixene.

Pérez har bestemt seg for å ta et "sabbatsår fra Formel 1", sier Red Bull

Pérez slet med bilen sin, og de dårlige resultatene hans kostet Red Bull konstruktørtittelen, som gikk til McLaren. Ryktene sa at Red Bull ønsket å sparke Pérez, og at føreren forhandlet om et heftig forlik. Men ifølge et intervju med Red Bull-sjef Christian Horner i SkySports, var det Pérez selv som bestemte seg for å slutte og ta et sabbatsår fra Formel 1.

"Han reflekterte etter sesongen og vi satte oss ned og diskuterte de neste stegene i forrige uke, og han har bestemt seg for å ta en pause, ta et sabbatsår fra Formel 1. Så vi er triste over å se ham forlate laget, men det er åpenbart tid for ham til å tilbringe tid med sin unge familie også, og hva han ønsker å gjøre i fremtiden.

Horner sa at Pérez selv ikke forstår hva som gikk så dramatisk galt den siste sesongen, "jo hardere du prøver, jo saktere går det noen ganger. Og det ble nesten som en ond sirkel for ham".

Hvem som skal erstatte Sergio Pérez i Red Bull neste sesong er fortsatt ikke kjent, men det ser ut til å være to kandidater: Liam Lawson eller Yuki Tsunoda.