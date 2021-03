Life is Strange: True Colors - Førsteinntrykk

Du ser på Annonser

Empati er et ord vi har vært nødt til å lære å håndtere det siste året. Den uventede pandemien har gjort ting vanskelig, den har slitt oss ut, plaget oss, men samtidig har den gjort oss bedre til å kjenne på andres følelser på en dypere måte, fordi vi alle opplever dette sammen. Empati er også det store og energiske temaet som Life is Strange: True Colors er bygget rundt, det nye kapitlet i den populære episodiske franchisen, som er skapt av Dontnod, og som Deck Nine tidligere har bidratt til. Faktisk er det Deck Nine (Life is Strange: Before the Storm) som har utviklet denne nye opplevelsen også.

I Life is Strange: True Colors spiller vi som Alex Chen, en ung kvinne som nylig har kommet seg ut av den virvelvinden som er fosterhjem-systemet, som er klar for å starte et nytt liv i Haven Springs, en liten by på fjellet der storebroren hennes Gabe bor. Alex og Gabe har ikke sett hverandre på rundt åtte år. Ut i fra videopresentasjonen vi så er det utydelig hvorfor de to ble separert, men det er øyeblikkelig tydelig at deres bånd, selv om det ble brutt for flere år siden, ikke er ødelagt. Når hun ankommer Haven Springs, armert med et stort talent for musikk, møter Alex også to nye karakterer: Ryan - en god venn av hennes bror Gabe, som Alex har en viss kjærlighetsfølelse for - og Steph, en ung kvinne som styrer byens platebutikk, og som i likhet med Alex har stor lidenskap for musikk.

Hva som virker som et idyllisk øyeblikk av glede for Alex, etter flere års lidelse, blir tragisk avbrutt av Gabes plutselige død. Hva som virker som et dramatisk dødsfall på grunn av en ulykke, holder likevel på en hemmelighet. Det er derfor Alex, som blir hjulpet og støttet av sine nye venner, prøver å forstå årsakene bak hennes brors uventede død, på tross av at det later til at hele Haven Spring-samfunnet gjør alt for å forhindre henne i å oppdage sannheten.

Presis som i de forrige spillene har Life is Strange: True Colors også flere grener i plottet, som starter med et mysterium som må løses (en forsvinning, en plutselig død osv.) og det er flere virkelig interessante temaer tilknyttet, som virker å være tatt fra mange typiske tenårings- og familiedramaer, som vi vanligvis ser på TV. Familie, sorg, verdien av vennskap og plagede liv er bare noen av de teamene som Deck Nine Games utforsker i True Colors, hvilket er ledsaget av det overnaturlige element, som er det uunngåelige varemerket for alle Life is Strange-spill. I denne omgang kan Alex utnytte sin overnaturlige empatiske kraft: hun har faktisk evnen til å forstå og se folks auraer, og føle på andre menneskers følelser. Dette tillater henne i å komme i kontakt med dem og oppdage mer av deres hemmelige sider, men alt har sin pris. Hvis Alex blir "infisert" av en følelse som er for stor og komplisert, kan hun miste kontrollen. Det beste ved det hele er at du kan kontrollere denne kraften helt fra starten av spillet.

Denne nye mekanikken lar også True Colors gi mer og større frihet til spilleren hva angår utforskning. Ved å interagere med andre mennesker, og bruke Alex' empatiske kraft, kan spillere utforske og oppdage Haven Springs' innbyggere og deres mange hemmeligheter. Under presentasjonen avslørte ikke Deck Nine Games presis hva de mente med denne utforskningen og om, sammenliknet med tidligere spill, spillere vil kunne løsrive seg fra mer lineære stier eller, som i Dontnods Twin Mirror, om man kan velge å utforske et spesifikt område slik man selv vil. Vi håper på å få vite litt mer om dette når vi nærmer oss spillets lansering.

I forbindelse med dette kommer ventetiden på Life is Strange: True Colors heller ikke til å være så lang, da spillet lanseres allerede den 10. september, og vil bli lansert som en komplett pakke, med alle fem episoder inkludert med en gang. Vi trenger ikke lenger å vente mellom hver utgivelse av episoder. I True Colors kan vi selv velge om vi vil spille hele opplevelsen, litt som når vi binger våre favorittserier på Netflix, eller nyte litt av gangen.

Musikk har alltid vært et stabilt element i alle Life is Strange-spillene og det samme gjelder True Colors. Ikke bare spillets soundtrack, som alltid har vært et av de mest minneverdige elementene til spillene i franchisen, og har hatt større gode artister bak seg (Syd Matters i Life is Strange eller Daughters i Life is Strange: Before the Storm), det kommer også til å representere de forskjellige narrative trådene i spillet, gitt Alex' lidenskap for musikk. Det er skuespilleren Erika Mori som har stemmen til protagonisten i spillet, mens det er den amerikanske sangeren, låtskriveren og YouTuberen Mxmtoon (Maia) - som for øvrig er stor fan av Life is Strange - som synger Alex' sanger. I den videoen jeg fikk en sniktitt på spilte Mxmtoon en versjon av Radioheads Creep, som ga meg gåsehud, og som ga meg håp for all den fremragende musikken vi kan glede oss til i det ferdige spillet.

True Colors representerer en slags ny start for Life is Strange, en mer moden måte å reflektere over temaene som alltid har vært en del av spillene i franchisen. En vekst som kan oppfattes, ikke kun som resultat av en større introspeksjon i visse adresserte problemer, men også fra større modenhet på et teknisk nivå. I tillegg til grafikken som har tatt store steg sammenlignet med det første spillet fra 2015, har også motion-capture-elementene en mer next-gen-feeling over seg. Etter dette glimtet av Life is Strange: True Colors, kan jeg ikke skjule den umettelige nysgjerrigheten jeg har rundt det ferdige spillet. Protagonisten Alex har alle kvalitetene som trengs for å etablere et ekstraordinært forhold til spilleren i et narrativ med potensielle historier som bare venter på å bli oppdaget og bragt frem i lyset. Jeg kan nesten ikke vente på å få oppleve de mange følelsene som True Colors ser ut til å by på den 10. september, på PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 og Stadia.