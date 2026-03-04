Life is Strange TV-serien avslører offisielt Chloe og Max-skuespillerne i den første plakaten

HQ

Blant de utallige videospilladapsjonene som er under arbeid akkurat nå, er det en Life is Strange TV-serie på vei. I en adaptasjon av Don't Nods populære valgbaserte narrative eventyr, blir de merkelige high school-hendelsene rundt Max Caulfield og vennene hans brakt inn i et nytt format, og nå vet vi hvem som skal spille hovedrollen.

Tatum Grace Hopkins vil spille Max Caulfield, som Variety nylig fikk vite, med Maisy Stella som spiller Chloe Price. Stellas engasjement i en hovedrolle ble spekulert i tilbake i januar, men vi visste ikke nøyaktig hvem hun skulle spille.

Serien har fortsatt ikke en utgivelsesdato, men den kommer snart til Amazon Prime Video. Sjekk ut den første plakaten nedenfor, oppnådd via DiscussingFilm.