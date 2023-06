Like a Dragon 8 drar til USA

HQ

Da Ryu ga Gotoku Studio kunngjorde det de kalt Like a Dragon 8 fikk vi en trailer som viste Ichibian Kasuga i Tokyo. Ikke akkurat overraskende siden utviklerne sa han ville være seriens nye hovedkarakter og den ekstremt sjelden forlater Japan. Derfor overrasker kveldens trailer for det som nå heter Like a Dragon: Infinite Wealth.

Med tanke på humoren til disse spillene er det jo egentlig ikke særlig overraskende å se Ichibian våkne opp naken på en strand og alle mulige virkemidler brukes for å skjule vesletassen hans fra kameraet. Derimot sperrer nok flere opp øynene når de andre på stranden begynner å snakke engelsk og det bekreftes han befinner seg i USA. Betyr dette at vi kommer til å veksle mellom de to landene? Forvent å få vite mye mer på Ryu ga Gotoku Studio sin stream på torsdag.