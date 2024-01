Like a Dragon: Infinite Wealth har seriens største Steam-lanseringen noensinne

HQ

I dag lanseres Like a Dragon: Infinite Wealth, det andre eventyret med Ichiban Kasuga som hovedperson i serien som tidligere var kjent som Yakuza her til lands. Det har fått svært gode anmeldelser fra alle kanter, også fra oss her på Gamereactor, og fansen har tydeligvis vært ivrige etter å komme i gang.

Hvordan vet vi det, spør du kanskje? Vel, det tok bare rundt en time etter midnattsslippet før Like a Dragon: Infinite Wealth oppnådde det høyeste antallet samtidige spillere på Steam som Yakuza/Like a Dragon-serien noensinne har hatt på lanseringsdagen. Dette ble lagt merke til av flere, blant annet av brukeren Thick Thighs Save Lives på Neogaf. I skrivende stund har ikke mindre enn 27 145 personer spilt samtidig under premieren, noe som slår de tidligere lederne Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name og Yakuza: Like a Dragon med godt over dobbelt så mange.

Gratulerer Kasuga-san, dette er definitivt velfortjent.