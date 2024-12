Mohamed Salah er igjen under kritikk for å ha lagt ut et julebilde med familien Mange muslimer mener Mohamed Salah ikke burde legge ut julebilder med familien sin.

HQ Mohamed Salah, den egyptiske spissen i Liverpool, har blitt kritisert på sosiale medier etter å ha lagt ut et bilde som viser ham og familien i juleglede. Salah er praktiserende muslim, og utfører til og med sujud (bønnestillingen) når han feirer mål, noe som har gjort ham populær i mange muslimske land. Men 24. desember la Salah ut det vanlige "god jul"-bildet sammen med kona Magi og deres to døtre. Og feeden hans ble oversvømt av kritikk. Dette er ikke første gang Salah har lagt ut julehilsener på sosiale medier, og hvert år får han de samme reaksjonene: mange brukere sier at han som muslim ikke burde gjøre det. han er "en skam for den muslimske verden", sier andre. Mange andre forsvarer ham, og hevder at Salah bør få ros for å feire jul slik at døtrene hans ikke føler seg utenfor, og sammenligner ham med andre muslimske spillere som Karim Benzema, Paul Pogba eller Lamine Yamal. I år er Salah sterkere enn noen gang, og er den første spilleren i Premier Leagues historie (siden 1993) som har scoret over 10 mål (15 mål) før jul). Han spiller også på Boxing Day, mot Leicester. Kontrakten hans går imidlertid ut i 2025, og han har vist sitt ubehag over Liverpools taushet om hvorvidt han vil bli tilbudt en kontraktsfornyelse.