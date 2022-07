Lollipop Chainsaw Remake høres mer ut som en remaster

På grunn av spill som Final Fantasy VII Remake, Resident Evil 2 og Resident Evil 3 har det blitt litt mer forvirring rundt hva en remake er, så mange ble nysgjerrige da Dragami Games bekreftet en remake av Lollipop Chainsaw i forrige uke. Særlig siden utviklerne sa at grafikken blir mer realistisk og mye av musikken ville endres. Derfor er det bra at de nå senker forventningene en del.

I en ny Twittermelding forteller produsenten Yoshimi Yasuda at endringene i Lollipop Chainsaw Remake ikke blir så omfattende som det først hørtes ut. Grunnen til at de kaller det en remake er nemlig at det er hele 16 sanger fra det originale spillet som ikke kan brukes her, så da bestemte de seg for å kalle det en remake siden såpass mye må endres.

Noe som tydeligvis ikke endres like mye som man skulle tro er grafikken, for Yasuda-san sier at han mente remaken vil utnytte den mer avanserte teknologien i PS5 og Xbox Series til å gjøre alt penere. Verken Juliet eller omgivelsene vil se mer annerledes ut enn det.

Til slutt gjør han det fullstendig klart at historien ikke vil endres på noen måter heller, så det er derfor Verken James Gunn eller Suda51 er involvert denne gangen.

Når det gjelder om de må sensurere noe av spillet som følge av at dagens samfunn er en god del forsiktig med enkelte ting vet han ikke siden remaken fortsatt er i en såpass tidlig fase at utviklerne ikke har snakket med Sony og Microsoft enda.