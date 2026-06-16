Lord of the Rings: The Hunt for Gollum utvider rollebesetningen med Anya Taylor-Joy

HQ

Warner Bros. har kunngjort at enda et stort navn blir med i rollelisten til Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. I tillegg til at Jamie Dornan overtar rollen som Aragorn fra Viggo Mortensen, Andy Serkis vender tilbake som Gollum og Kate Winslet gjør sin Midgard-debut som filmens kvinnelige hovedrolle er det nå bekreftet at Anya Taylor-Joy vil spille en rolle i filmen.

Som bekreftet på sosiale medier, får vi vite at Taylor-Joy skal spille rollen som Seren, som regnes som en skogsalv og en agent for Thranduil. Det er en original karakter som ikke tidligere har vært kjent i Midgard-sagaen, så forvent å høre mye mer om Seren etter hvert som produksjonen av filmen fortsetter.

Den nåværende planen er at The Hunt for Gollum skal ha premiere på kino i desember 2027, noe som betyr at vi sannsynligvis ikke får se en trailer før neste år. Den gode nyheten er at produksjonen er i gang i New Zealand.