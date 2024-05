Lords of the Fallen lanserer sin ultimate utfordring i dag

HQ

Hexworks har nettopp kunngjort introduksjonen av Clash of Champions-oppdateringen. En gratis bit av innhold for alle eksisterende spillere av Lords of the Fallen, som gir dem tilgang til en boss rush-modus som en del av spillets ultimate utfordring.

Du kan enten velge å spille en individuell sjef på nytt, eller ta dem alle i rekkefølge som en del av Clash of Champions. Du får tilgang til Clash of Champions via Vestige-markørene i spillet, der du ser de individuelle bosskampene (merket Echoes of Battle), mens Crucible legger ut en rekke utfordringer som tvinger deg til å kjempe mot forhåndsvalgte sjefer for å få ekstra belønning.

Etter Master of Fate-oppdateringen som ble utgitt i forrige måned, trodde vi at vi var ferdige med nytt innhold for en liten stund i det minste, men det ser ut til at Hexworks hadde andre planer. Denne oppdateringen sammenfaller også med spillets lansering på Game Pass.