Førsteinntrykk av Lost in Random: The Eternal Die

Jeg har ikke spilt det originale Lost in Random, men i løpet av de siste to månedene har jeg spilt to spill fra separate studioer, hver med utviklere som jobbet med det action-eventyrspillet fra 2021. Merkelig, ikke sant? The Midnight Walk fra Moonhood Studios bytter ut tredjepersons-actioneventyret med et narrativt førstepersons/VR-eventyr, fortsatt med en følelse av lunefullhet, men i en annen verden. Stormteller Games' Lost in Random: The Eternal Die er direkte relatert til det opprinnelige spillet, men bytter likevel sjanger.

I stedet for et actioneventyr i tredjepersonsperspektiv, får vi en toppstyrt roguelite i stil med Hades. Lost in Random: The Eternal Die er ikke en direkte oppfølger, men det følger opp hendelsene i det opprinnelige spillet. Dronning Aleksandra blir forrådt av sin svarte terning, og absorberes i den, et rike som kombinerer eventyr og Alice i Eventyrland. Hun er krympet i størrelse, og må beseire den svarte terningen, også kjent som Mare the Night (så du hva de gjorde der?), for å unnslippe og komme tilbake til sin egen verden.

Spillet flyter som mange andre toppstyrte actionrollespill du har spilt tidligere. Du begynner med et enkelt våpen og oppgraderer deg langsomt etter å ha kjempet deg gjennom en rekke rom, hvorav de fleste inneholder fiender. Angrepene kan være lette eller tunge, og førstnevnte har en kort kombinasjon. Du kan løpe for å komme deg ut av trøbbel, kaste din egen die Fortune for å gjøre ekstra skade, og du får tilgang til en spesiell kortferdighet som endrer seg avhengig av hvilket kort du plukker opp. Disse evnene er kraftige, men må lades opp med vanlige angrep - fra å kaste en bølge av sand på fiendene for å låse dem i tid til å bli en lynkule.

Kampene er raske og morsomme i den tiden vi har brukt på dem. Kanskje ikke like umiddelbart givende som de beste i sjangeren, for eksempel Hades - som The Eternal Die ser ut til å være sterkt inspirert av - men det er lett å plukke opp og spille hvis du ønsker å ta et raskt løp eller to. Oppgraderinger gir et lag med dybde til kampene, ettersom du i løpet av løpet ditt fyller ut et brett med buffs som hver korresponderer med en farge. Rød oppgraderer grunnleggende våpenangrep, lilla øker de magiske effektene dine, blå øker terningskaden din, og du skjønner tegninga. Hvis du får tre like, får du en permanent forsterkning avhengig av fargen, noe som gjør at du kan legge en strategi i løpet, men jeg har ennå ikke funnet en veldig god synergi mellom disse evnene.

Som du kan forvente i et roguelite-spill, går du ikke bare fra det ene løpet til det neste, og du har en hjemmebase der du møter et variert persongalleri, slik at du kan oppdage mer om historien og nye evner. Med tanke på Aleksandras tidligere liv som ond dronning, er det ganske interessant å møte menneskene hun tidligere har fanget i den svarte matrisen, og noen av dem er villige til å hjelpe henne i hennes forsøk på å tilintetgjøre Mare. I leiren får du også permanente forsterkninger og nye våpen. Jeg har stort sett holdt meg til det grunnleggende sverdet. Buen er en god nummer to, men det tregere spydet og køllen kan føre til at du må ta imot for mange ubehagelige treff, spesielt i bosskamper.

Apropos sjefskamper, jeg har klart å nå to så langt, og de er begge de klare høydepunktene i sine egne områder. Hertugen og hertuginnen av Sixtopia - et spøkelsesaktig par som ble forvist av Aleksandra i fortiden - utgjør et virkelig utfordrende filter som den første tøffe fienden, slik at du i praksis må kjempe mot to sjefer samtidig i deres andre fase, og den store padden Eema er også veldig morsom å kjempe mot, selv om hun kanskje er litt mindre underholdende på grunn av mangelen på dialog sammenlignet med hertugen og hertuginnen. Ingen av kampene ga meg følelsen av at spillet var for lett eller for vanskelig, for seieren er innen rekkevidde, selv om jeg vet at jeg må tilbake til leiren og skaffe meg noen permanente helseforsterkninger, skadeforbedringer med mer før jeg kan vinne.

Lost in Random: The Eternal Die Det er ikke mye som kan beskrives som helt nytt i dette spillet, men personligheten i verdenen bidrar til å opprettholde intriger. Selv om jeg ikke har spilt originalen, synes jeg at karakterene og omgivelsene er strålende sjarmerende. Alle karakterene har også stemmeskuespillere, og de fleste av dem fungerer som sprø motstykker til Aleksandras seriøse forsøk på å beseire Mare. Disse karakterene kan du finne underveis i et løp og ta med tilbake til leiren, og til slutt kan du definere Aleksandras reise, enten du ser henne søke hevn for enhver pris eller begynne på en vei mot forløsning.

I den overmettede verdenen av roguelikes og roguelites er det vanskelig å skille seg ut. Sjangeren har vokst raskt takket være spill som Hades, Dead Cells, Darkest Dungeon og mange flere. Det kan være vanskelig å konkurrere med disse, og selv om jeg ikke er helt sikker på at Lost in Random: The Eternal Die gjør det ennå, har jeg hatt mye moro med de raske, finurlige kampene, og er stadig fascinert av den vidunderlig rare verdenen.