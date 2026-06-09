LPL Split 2 2026: Top Esports har overtaket med to kamper igjen å spille totalt

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LECs vårsesong er over, og mange andre regionale turneringer i « League of Legends » er også avsluttet, men det er noen som vil forsøke å avslutte sesongen i løpet av den kommende helgen. Et slikt eksempel er den kinesiske League of Legends Pro League, som har to kamper igjen å spille, tre lag i kampen, to plasser i London Mid-Season Invitational på spill, pluss en billett til Esports World Cup i Paris.

Derfor er du kanskje nysgjerrig på helgens kamper og når de skal spilles. I så fall finner du den informasjonen nedenfor.

Finalen i nedre del av tabellen – 13. juni kl. 09:00 BST/10:00 CEST



Team WE mot Bilibili Gaming



Storfinale – 14. juni kl. 09:00 BST/10:00 CEST



Top Esports mot vinneren av WE/Bilibili



Vinneren vil sikre seg både en MSI- og en EWC-billett, mens andreplassen i turneringen kun vil få en MSI-billett. Det betyr at det er avgjørende å sikre seg en plass i Grand Final for å garantere minst én deltakelse i et internasjonalt arrangement i løpet av sommeren.

Hvem tror du vil komme på topp?