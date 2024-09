LPLs seeding til VM 2024 er klar

HQ

LPL, Kinas toppklasse League of Legends Esports-liga, har avsluttet den rasende innenlandske konkurransen for å avgjøre hvilke lag som skal representere dem ved årets verdensmesterskap.

Det finner sted i Europa, og det er noen små formatendringer i år, som du kan lese om her, men i hovedsak får LPL sende fire lag, som alle vil omgå den første fasen av turneringen og gå rett til sveitsisk.

Representanter for ligaen er regjerende mestere Bilibili Gaming (BLG, 1. seedet), Top Esports (TES, 2. seedet), Li-Ning Gaming (LNG, 3. seedet) og Weibo Gaming (WBG, 4. seedet).

Weibo Gaming har nettopp kvalifisert seg etter å ha slått ut Jingdong Gaming (JDG) i en hardkjørt Bo5-serie som gikk til sitt femte spill, og de er absolutt glade for det.

Mens gratulasjoner er i orden for WBG, er dette absolutt et sjokk for JDG, som selv om vaktlisten hadde noen endringer, vant fjorårets lag begge LPL-splittene samt MSI 2023, og kom nær en gylden vei før de ble lagt ned av T1 Esports.