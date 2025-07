Luis Díaz møter motbør for å ha uteblitt fra Diogo Jotas begravelse, og i stedet deltatt på et influencers-arrangement Liverpool-fansen har delt sin store skuffelse over Luis Díaz for hans fravær i Diogo Jotas begravelse.

HQ Begravelsen til Diogo Jota og hans bror André Silva fant sted lørdag i Gondomar, Portugal, og de fleste av Jotas lagkamerater i Liverpool og på det portugisiske landslaget deltok. Det var imidlertid ikke alle som hadde anledning til å delta. Fra Liverpool var blant annet Mohamed Salah, Alisson Becker, Dominik Szoboszlai og Luis Díaz fraværende. Men det var fraværet til colombianeren som skapte størst kontrovers. Díaz var i Colombia på ferie, og ble sett på et arrangement i Barranquilla sammen med sin bror Roger Díaz, smilende og fotograferende med influencere, omtrent samtidig som begravelsen fant sted på den andre siden av Atlanteren. Dusinvis av brukere på X har uttrykt sin skuffelse over Luis Díaz, etter at flere videoer av ham som danser og fester sammen med influencere ble sluppet. Mange var raske med å minne ham om gesten Jota hadde i 2023, da portugiseren feiret et mål ved å løfte opp trøya og vise støtte til Díaz, hvis far hadde blitt kidnappet av en geriljagruppe. Díaz har mistet tilliten hos mange Liverpool-fans, selv om fremtiden hans nå ser ut til å ligge langt unna Premier League, med rykter om en overgang til Bayern München eller FC Barcelona. ph.FAB / Shutterstock.com