Luka Dončić takker fansen og byen Dallas, men unnlater å referere til laget

Luka Dončić, stjerne i Dallas Mavericks siden 2018, vil nå spille i Los Angeles Lakers, i et trekk som mange anser som det mest overraskende i århundret, og kanskje noensinne. Dallas Mavericks-fansen er knust, til det punktet at de til og med tok med seg en kiste for å protestere på stadion.

Den eneste trøsten er at fansen i det minste kan rette sinnet sitt ikke mot spilleren, noe som ville vært hjerteskjærende, men mot klubben, og spesielt general manager Nico Harrison, som angivelig gjorde handelen bak ryggen på spillerne etter å ha avvist Dončićs forsøk på å få en rekordhøy lønn i en femårig kontraktsforlengelse.

Ut fra Dončićs avskjedshilsen, som ble publisert nesten 20 timer etter at nyheten ble kjent, hadde den 25 år gamle slovenske spilleren faktisk ikke lyst til å dra: "For syv år siden kom jeg hit som tenåring for å forfølge drømmen min om å spille basketball på høyeste nivå. Jeg trodde jeg skulle tilbringe karrieren min her, og jeg ønsket så inderlig å vinne et mesterskap".

Meldingen takker først og fremst fansen, "kjærligheten og støtten dere alle har gitt meg er mer enn jeg noen gang kunne ha drømt om", og også til "organisasjoner jeg har jobbet med i hele Dallas-samfunnet", men utelater lagkamerater, trenere og klubbfunksjonærer. Han nevner ikke engang Dallas Mavericks ved navn.

Det er et budskap dedikert til Dallas-fansen og til og med byen, men det er det han velger å utelate som slår mer: Dallas Mavericks har vært hans hjem i sju år, han har vært blant de seks beste i MVP i fem sesonger, og nådde en NBA-finale i fjor (karrieren startet i Real Madrid som tenåring), men avgangen kommer mye tidligere enn han hadde håpet, og han virker ikke fornøyd ... selv om han nå skal bli en del av LeBron James.