LVT er LVL50 Halo 2 20-årsjubileum LAN-mestere

For å markere 20 år med Halo 2 har vi sett en rekke interessante utviklinger. Den berømte E3-demoen for spillet har blitt gjort tilgjengelig for alle spillere via Halo: The Master Chief Collection, og i løpet av helgen ble det også avholdt et stort Halo 2 20th Anniversary LAN der 100 000 dollar sto på spill for de deltakende lagene som kjempet om det.

Med den turneringen nå i bøkene, kan vi rapportere at LVT har kommet ut på toppen og sikret seg trofeet og løvenes andel av premiepotten også, etter å ha beseiret Zanada i den store finalen.

Arrangementet var et åpent format der hvem som helst kunne delta og kjempe, med action som ble spilt på en rekke forskjellige spillmodi og på elskede kart som Midship og Beaver Creek. Spillet brukte et 4v4-format, men det ble også spilt en 2v2 Halo: Combat Evolved -turnering og en Halo 2 free-for-all-begivenhet, med henholdsvis Team Col og Stormy v2 som seierherrer for de andre turneringene.

Synes du det burde være flere nostalgiske esportsarrangementer som dette som blir holdt i fremtiden?